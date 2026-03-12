Дрэйпер вышел на Медведева в ¼ финала в Индиан-Уэллс

Британец шестой раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим соперником станет Даниил Медведев.
В личных встречах Медведев ведет 1:0 — в 2024-м он обыграл Дрэйпера на грунте в Риме.
