Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году

«Это сильно зависит от игрока, но для меня, когда я приезжаю, например, в Австралию или Индиан-Уэллс, мне тяжело из-за долгой поездки и сильной смены часовых поясов. Для меня обычно самый тяжелый день — это второй или третий день турнира, а первый день я обычно играю отлично. Так что я действительно чувствовал, что играю хорошо, но действовал очень осторожно, потому что иногда на следующий день бывает провал, а у меня не было много времени для подготовки. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не допустить провала, и на самом деле его не было. Так что, начиная с первого дня я играю отлично, а в последующие дни просто поддерживаю свой уровень и даже пытаюсь играть лучше, начиная с первого раунда», — добавил Медведев.