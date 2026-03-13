Ричмонд
Алькарас о том, что в туре появляются сильные молодые игроки: «Почему я должен переживать? Мне нравится наблюдать за их ростом»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как относится к росту конкуренции в туре.

Источник: Спортс"

— Янник [Синнер] провел очень тяжелый матч против Жоао [Фонсеки]. Он сказал, что с таким уровнем соперников ему будет все сложнее. При этом отметил, что это хорошо для спорта, и он этому рад. Вы с этим согласны или немного переживаете?

— Нет. Почему я должен переживать? Нет, я понимаю (улыбается). Но думаю…

— Вы смотрели матч?

— Да, немного. Полностью матч не видел, но заметил, что Жоао играет отлично. Когда кто-то играет с Янником с таким счетом, значит, он показал высокий уровень и выступил очень хорошо. Я очень рад видеть, как Жоао растет, как он играет такие матчи на высоком уровне.

Мне нравится наблюдать за ростом игроков. Он очень молод и, безусловно, извлечет уроки из этого опыта. Просто рад видеть, на каком этапе сейчас находится Жоао, и уверен, что в будущем мы увидим от него еще больше, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Синнера чуть не шлепнули — удар 191 км/ч прямо в тело.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
