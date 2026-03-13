Алькарас о том, что в туре появляются сильные молодые игроки: «Почему я должен переживать? Мне нравится наблюдать за их ростом»

— Янник [Синнер] провел очень тяжелый матч против Жоао [Фонсеки]. Он сказал, что с таким уровнем соперников ему будет все сложнее. При этом отметил, что это хорошо для спорта, и он этому рад. Вы с этим согласны или немного переживаете?