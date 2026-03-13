Медведев — о матче с Алькарасом: Это хороший шанс, чтобы показать свою лучшую игру

«Я чувствую, что играю хорошо, показываю прекрасный теннис. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него. Но он и Синнер — сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира россиянин одержал победу над британцем Джеком Дрейпером (6:1, 7:5).
