Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев — о матче с Алькарасом: Это хороший шанс, чтобы показать свою лучшую игру

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями о предстоящем матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Getty Images

«Я чувствую, что играю хорошо, показываю прекрасный теннис. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него. Но он и Синнер — сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира россиянин одержал победу над британцем Джеком Дрейпером (6:1, 7:5).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше