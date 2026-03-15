Алькарас рассказал об удивлении от агрессивной игры Медведева

Алькарас заявил, что никогда не видел, чтобы Медведев играл так агрессивно.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения от Даниила Медведева заявил, что был удивлен уровнем тенниса россиянина и его агрессивной игрой.

В ночь на воскресенье по московскому времени Медведев обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Для Алькараса это поражение стало первым в 2026 году.

«Я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провел потрясающий матч. С начала встречи и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл так. Он полностью заслужил сегодняшнюю победу. Он полностью заслужил пройти дальше и сыграть здесь в финале. Все, что я могу сказать, это просто поздравить его», — приводит слова Алькараса сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Меня удивило, насколько агрессивно он играл все время. Я знал вначале, что он будет играть агрессивно, но то, как он это делал, меня очень удивило, потому что он не промахнулся ни разу или промахивался не так часто, как я ожидал. Так что это было непросто. Во втором сете я почувствовал себя намного лучше. Я понял, что мне нужно делать: мне придется страдать, и я смирился с этим. Я бы сказал, что именно поэтому второй сет был лучше», — добавил испанец.

Медведев является 11-й ракеткой мира. В ночь на понедельник 30-летний россиянин сыграет в финале «Мастерса» с идущим вторым в рейтинге АТР итальянцем Янником Синнером.

