Джокович снялся с престижного турнира в Майами из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами из-за травмы. Об этом пишет Tennis One App.

Источник: Reuters

Согласно опубликованной информации, спортсмена беспокоит повреждение правого плеча.

В 2025 году Джокович дошел до финала турнира в Майами, где проиграл представителю Чехии Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Серб является шестикратным чемпионом соревнований (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 и 2016).

Турнир серии «Мастерс» в Майами в 2026 году пройдет с 18 по 23 марта. До этого Джокович на турнире аналогичной серии в Индиан-Уэллсе уступил в четвертом круге британскому теннисисту Джеку Дрейперу.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

