Медведев проиграл финал Индиан-Уэллса Синнеру. Но доказал этим матчем больше, чем многими победами

Турнир «мастерс». Индиан-Уэллс
Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Если посмотреть на табло главного корта Индиан-Уэллса после мужского финала, то оно скажет, что Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в двух сетах. И это действительно так. Но есть кое-что, о чем на табло прямой информации нет — Медведев вернулся. Вернулся не только в топ-10, откуда по итогам турнира вытеснит Александра Бублика, но и, что гораздо важнее, на элитный уровень тенниса. Даниил выбил в полуфинале Карлоса Алькараса, а в титульном поединке дал бой Яннику, не отдав итальянцу ни одной своей подачи и показав отличную игру на калифорнийской жаре. И это точно повод для оптимизма.
Уверенный путь Даниила к финалу
На фоне такого прекрасного выступления можно даже забыть, что Медведев мог вообще не успеть вовремя оказаться в Индиан-Уэллсе. Выиграв турнир в Дубае, где Даниил впервые в карьере повторно завоевал титул, при этом взяв трофей без игры в финале из-за снятия Таллона Грикспура, он застрял в ОАЭ в компании Андрея Рублева, Карена Хачанова и ряда других теннисистов, тренеров и работников тура.
Просидев там несколько дней в ожидании открытия неба над Дубаем, россияне в итоге уехали на автомобилях в Оман и улетели уже оттуда, с большими приключениями добравшись до Лос-Анджелеса, а потом и до Индиан-Уэллса. Рублев и Хачанов после таких перелетов-переездов проиграли первые же матчи в одиночном разряде, пусть и в упорной борьбе — а вот Медведеву все оказалось нипочем, и он дошел до финала, не уступив соперникам ни сета!
Серия взятых Даниилом партий к моменту финала достигла 18. Россиянин оказался в шаге от повтора собственного рекорда, установленного еще в 2019 году — тогда он выиграл 19 сетов подряд. При этом задача перед Медведевым стояла сложнейшая — победить подряд Алькараса и Синнера. Ранее ему такое никогда не удавалось, да и возможностей почти не было. Карлоса до нынешнего Индиан-Уэллса Даниил обыгрывал лишь дважды, причем во время первой победы, на Уимблдоне-2021, испанец был еще только подающим надежды юным талантом, а отнюдь не титулованным топом.
Затем Медведев взял верх над Алькарасом в полуфинале US Open — 2023, но тогда главным боссом был не Синнер, а Новак Джокович, уверенно обыгравший Даниила в финале того турнира. Единственный раз, когда Медведев встречался с Синнером и Алькарасом подряд, был на Уимблдоне-2024. В четвертьфинале он неожиданно победил Янника в пяти партиях, затем взял стартовый сет у Карлоса в полуфинале, но на этом успехи закончились.
Полная коллекция на кону
Если Алькарас вел у Медведева 6:2 по личным встречам, то с Синнером было почти равенство — 8:7 в пользу итальянца. Но есть важная деталь — Даниил выиграл первые шесть матчей, то есть за последние девять поединков счет 8:1 в пользу Янника. И мы уже вспомнили, что относительно недавно россиянин победил его на Уимблдоне — а на харде он и вовсе потерпел от Синнера восемь поражений подряд. Последний успех был еще в 2023 году в финале Майами.
Помимо прочего, на кону для обоих стояла полная коллекция хардовых «мастерсов». Любопытно, что и Даниил, и Янник выиграли каждый из прочих турниров этой серии на харде ровно по одному разу. Это если считать канадский «мастерс», проходящий через год то в Торонто, то в Монреале, за одно соревнование. Традиционно так и делается, но все-таки стоит сделать пометку, что выигрывали оба на кортах Торонто (Медведев в 2021-м, Синнер в 2023-м), а нынешним летом турнир пройдет в Монреале. В Индиан-Уэллсе же лучшим результатом Даниила до этого года был финал, а Янника — полуфинал. Оба доходили до этих стадий в 2023-м и 2024-м, и оба дважды проигрывали там Алькарасу.
Равная игра и обидное поражение на втором тай-брейке
Медведеву удалось не только начать, но и провести весь финальный поединок с Синнером на равных. На отдельных кратких отрезках Янник смотрелся чуть лучше, однако верно и противоположное утверждение. Даниил продолжил гнуть ту же линию, что и в предыдущих матчах турнира, включая полуфинал с Карлосом — входил в корт, нагнетал темп, атаковал. Да, получалось это далеко не всегда, ведь Янник сам любит делать ровно то же самое. Но нередко творческая, не идеальная технически, однако классная по исполнению игра Медведева приносила свои плоды и ставила Синнера в тупик.
При этом подавал и держал свои геймы Янник фактически безупречно. За весь матч Даниилу удалось взять всего четыре (!) розыгрыша на первой подаче соперника, а в первом сете это вообще случилось лишь однажды. Неудивительно, что добраться до брейк-пойнтов при таком раскладе россиянин так и не смог. Впрочем, свою подачу Медведев тоже держал здорово, а в единственном гейме с брейк-пойнтами вовремя здорово рискнул, в том числе с выходом к сетке! На тай-брейке первой партии теннисисты тоже почти не давали друг другу шансов на приеме, и Яннику хватило одного мини-брейка, сделанного при счете 6:6.
Во втором сете под палящим калифорнийским солнцем обоим было немного тяжелее, чем в первой партии, но оба здорово держались. В концовке Даниил в красивом стиле завершил свой последний гейм, вновь добравшись до тай-брейка, и в этот раз сам сразу повел в счете — причем не с каким-то маленьким преимуществом, а аж 4:0! В четвертом розыгрыше Янник даже двойную ошибку допустил, и показалось, что решающий сет уже в кармане. Но сначала Медведев смягчил вторую подачу и получил прием навылет, затем еще трос помешал ему завершить атаку — и Синнер вернулся в игру. В итоге развязка получилась максимально обидной — итальянец взял семь очков подряд и завоевал титул.
Алькарас и Синнер рады возвращению Медведева
Янник стал третьим теннисистом в истории после Роджера Федерера и Новака Джоковича, выигравшим все хардовые «мастерсы». Энди Маррею не хватило как раз Индиан-Уэллса, Андре Агасси — второго «мастерса» в зале перед Парижем (в разные годы его карьеры это были Стокгольм, Эссен, Штутгарт и Мадрид). Кстати, Агасси награждал теннисистов после финала, а организаторы поздравили Андре с 25-летием его победы на этих кортах.
Ну, а все остальные теннисисты, кроме Даниила Медведева, не были даже в шаге от такого достижения, как полная коллекция «мастерсов» на харде. Даже великому Рафаэлю Надалю не хватило сразу двух таких турниров — Майами и Парижа (на обоих лучшим результатом испанца остался выход в финал). Возможно, Даниилу удастся присоединиться к элитной компании уже в следующем году. А пока можно сосредоточиться на Майами и на дальнейшем подъеме в рейтинге, ведь защищать на ближайших крупных турнирах ему нужно совсем немного очков. А возвращение Медведева на высокий уровень игры отметили и Алькарас, и Синнер — при этом оба добавили, что рады видеть такой теннис в исполнении Даниила.
Автор: Артем Тайманов