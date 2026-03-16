Медведев проиграл финал Индиан-Уэллса Синнеру. Но доказал этим матчем больше, чем многими победами

Помимо прочего, на кону для обоих стояла полная коллекция хардовых «мастерсов». Любопытно, что и Даниил, и Янник выиграли каждый из прочих турниров этой серии на харде ровно по одному разу. Это если считать канадский «мастерс», проходящий через год то в Торонто, то в Монреале, за одно соревнование. Традиционно так и делается, но все-таки стоит сделать пометку, что выигрывали оба на кортах Торонто (Медведев в 2021-м, Синнер в 2023-м), а нынешним летом турнир пройдет в Монреале. В Индиан-Уэллсе же лучшим результатом Даниила до этого года был финал, а Янника — полуфинал. Оба доходили до этих стадий в 2023-м и 2024-м, и оба дважды проигрывали там Алькарасу.