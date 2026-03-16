«Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, “Ф-1”. Синнер о гонщике “Мерседеса” после победы над Медведевым

Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс у Даниила Медведева, после чего упомянул первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1».

Источник: Спортс"

Пилот «Мерседеса» стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая.

«Это особенный день для Италии, ведь я огромный фанат “Формулы-1”, и то, что очень-очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину — это потрясающе.

Спасибо, Кими, спасибо, «Формула-1», и увидимся в следующем году", — сказал Синнер в своей чемпионской речи.

После матча Янник написал на камере: «Grande Kimi» («Молодец, Кими»).

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше