Бублик думал взять паузу в карьере: «Мне это все надоело. Проигрываю каким-то полупокерам постоянно»

"В какой-то момент я позвонил Артему (Супрунову, своему тренеру. — Sport24), говорю, если я Уимблдон не защищу очки, чтобы остаться хотя бы в сотне, я возьму паузу и до конца года играть теннис больше не буду. Мне это все надоело, потому что зачем я это делаю? Нафига я пашу? Зачем я трачу свое время? Я не вижу своего ребенка, не вижу свою жену. Я проигрываю каким-то полупокерам постоянно. Ну это просто несерьезно уже.
Я уже начал планировать, что мы будем делать. Начинал жить жизнью обычного человека, который не путешествует, не играет в теннис. И в какой-то момент произошла смена ракетки. Какой-то первый результат на большом Челленджере, но на небольшом турнире между Индия-Восток и Майами, я сыграл финал. Я думаю, может быть, все не так плохо. Потом я приехал в Мадрид, обыграл Андрея Рублева, обыграл еще пару хороших ребят, сыграл четвертую игру «Мастерса» и потихонечку выиграл Челленджер.
Дальше уже как бы история складывается по-другому. То есть, грубо говоря, смена ракетки где-то с психологической точки зрения была как точка. Мы начали цепляться за каждую возможность. Это тоже очень важно, что я стал более трепетно относиться к турнирам, потому что понимал, что у меня не так мало шансов, после этого как бы начался подъем", — сказал Бублик в подкасте Александра Соколовского.