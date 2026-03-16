Познер не связывает победу Соболенко в Индиан-Уэллсе с помолвкой

«Впервые Соболенко сделала то, что ей не свойственно. Она постоянно выходит в финалы, но далеко не всегда выигрывает. Арина наконец преодолела этот барьер, который никак не давался. Она теперь будет просто неудержима. Арина почувствовала, что она может держать себя в руках и делать все необходимое. Победу Соболенко связывают с ее помолвкой? Думаю, что это чепуха. Арина значительно изменила свою игру за последние годы: это были сильные удары и отсутствие как такового разнообразия. А теперь у нее очень хороший дроп-шот. Арина хорошо играет у сетки. И самое главное, что Соболенко сумела преодолеть себя, что в теннисе является одной из главных черт. Связано ли это с замужеством, не берусь судить», — сказал Познер «СЭ».