Познер не связывает победу Соболенко в Индиан-Уэллсе с помолвкой

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» оценил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В финале она обыграла Елену Рыбакину (3:6, 6:3, 7:6 (8:6)).

Источник: РИА "Новости"

«Впервые Соболенко сделала то, что ей не свойственно. Она постоянно выходит в финалы, но далеко не всегда выигрывает. Арина наконец преодолела этот барьер, который никак не давался. Она теперь будет просто неудержима. Арина почувствовала, что она может держать себя в руках и делать все необходимое. Победу Соболенко связывают с ее помолвкой? Думаю, что это чепуха. Арина значительно изменила свою игру за последние годы: это были сильные удары и отсутствие как такового разнообразия. А теперь у нее очень хороший дроп-шот. Арина хорошо играет у сетки. И самое главное, что Соболенко сумела преодолеть себя, что в теннисе является одной из главных черт. Связано ли это с замужеством, не берусь судить», — сказал Познер «СЭ».

27-летняя Соболенко завоевала 23-й титул в карьере в одиночном разряде и второй в сезоне-2026. В январе она также выиграла турнир в Брисбене.

