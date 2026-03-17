Медведев: эпоха возрождения? Даниил возвращается в теннисную элиту

Первая ракетка России Даниил Медведев провел лучший турнир с момента смены тренера осенью прошлого года. На «мастерсе» в Индиан-Уэллсе 30-летний теннисист не сумел взять трофей, но добрался до финала, по дороге выбив прошлогоднего чемпиона Джека Дрейпера и первую ракетку мира Карлоса Алькараса. На противостояние со вторым сеяным Янником Синнером в титульном поединке сил у россиянина уже не хватило — он уступил (6:7, 6:7). Но теннис в исполнении Даниила оставил очень приятное впечатление. И главное — наш звездный игрок, кажется, опять поверил в себя. По крайней мере, он больше не выглядит как «сбитый летчик», оправдывающий неудачи стечением обстоятельств и происками судей.
В новом рейтинге ATP Медведев впервые с июня 2025 года вернулся в первую десятку, взяв важный психологический рубеж. Конечно, для спортсмена, который в прошлом взбирался на главную вершину, нынешний результат не кажется великим достижением. Но с учетом того, как для Даниила складывался прошлый сезон, в ходе которого он падал на 18-е место и трижды подряд вылетал в первом круге «Большого шлема», положительная динамика дорогого стоит. Причем сейчас Медведеву пришлось многое преодолеть — из-за транспортного коллапса в Дубае россиянин прилетел в Калифорнию позже, чем планировал, а потом еще долго не мог приспособиться к мячам и традиционно мучился из-за жары. Однако все сложности по-хорошему завели Даниила, и он выступил как в лучшие времена.
«Знаю, что могу быть хорошим игроком, и стану дальше изо всех сил стараться показывать хороший теннис, кто бы ни стоял по другую сторону сетки, — сказал Медведев на итоговой пресс-конференции. — В Индиан-Уэллсе я доказал, что снова могу это делать. Если получится держать такой уровень, то останусь в топ-10, возможно, даже поднимусь в топ-5».
Нет сомнений, что Даниилу в дальнейшем придется непросто. Впереди «мастерс» в Майами, который Медведев выигрывал два года назад и где в прошлом сезоне вылетел после первого же матча. А далее — нелюбимый грунтовый сезон. В общем, добраться до первой пятерки тяжело даже в условиях, когда никто из топов, помимо Синнера и Алькараса, не демонстрирует стабильно высокого уровня. Однако трудности лидера нашего тенниса, как видим, только закаляют. В 2026-м Медведев выиграл уже 18 матчей — это лучший показатель в туре. А это значит, что Даниил на верном пути.
Главное — не упустить кураж и сохранять спокойствие даже в тех ситуациях, когда внешние обстоятельства не предполагают подвигов на корте.
Олег Шамонаев