Медведев: эпоха возрождения? Даниил возвращается в теннисную элиту

В новом рейтинге ATP Медведев впервые с июня 2025 года вернулся в первую десятку, взяв важный психологический рубеж. Конечно, для спортсмена, который в прошлом взбирался на главную вершину, нынешний результат не кажется великим достижением. Но с учетом того, как для Даниила складывался прошлый сезон, в ходе которого он падал на 18-е место и трижды подряд вылетал в первом круге «Большого шлема», положительная динамика дорогого стоит. Причем сейчас Медведеву пришлось многое преодолеть — из-за транспортного коллапса в Дубае россиянин прилетел в Калифорнию позже, чем планировал, а потом еще долго не мог приспособиться к мячам и традиционно мучился из-за жары. Однако все сложности по-хорошему завели Даниила, и он выступил как в лучшие времена.