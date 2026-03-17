Мирра Андреева: «Неважно, какой Большой шлем я выиграю первым, буду рада любому»

— Обычно перед матчем я просто думаю о том, как сильно я хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и стадионах. Я просто стараюсь напомнить себе, что делаю это для себя, для той маленькой девочки и для моей команды. Это придает мне огромную мотивацию. И мне проще играть, когда я не забываю об этом.