Мирра Андреева: «Неважно, какой Большой шлем я выиграю первым, буду рада любому»

Первая ракетка России Мирра Андреева ответила на вопросы болельщиков тенниса.

Источник: Getty Images

— Что самое важное, о чем ты напоминаешь себе перед матчами?

— Обычно перед матчем я просто думаю о том, как сильно я хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и стадионах. Я просто стараюсь напомнить себе, что делаю это для себя, для той маленькой девочки и для моей команды. Это придает мне огромную мотивацию. И мне проще играть, когда я не забываю об этом.

— Какой Большой шлем ты бы хотела выиграть?

— Честно говоря, любой подойдет (смеется). Я в этом смысле непривередлива. Какой бы Шлем ни был первым, я буду ему рада.

— Какой у тебя любимый цвет?

— Сиреневый.

— Что тебе больше всего нравится вне тенниса?

— Не буду шутить. Просто несколько дней дома с семьей приносит столько радости. Я с нетерпением жду этого после каждого турнира. Общение с родным перезаряжает мои батарейки.

— Кто тебе больше всего нравится из спортсменов, но не теннисистов?

— Коби Брайант, очевидно. Легенда. И последнее время я увлеклась Формулой-1 — мой фитнес-тренер большой фанат Макса Ферстаппена, и мне тоже нравится его стиль вождения. Льюис Хэмилтон тоже хорош. И Леброн Джеймс. Четыре человека. Хэмилтон или Ферстаппен? Фитнес-тренеру не понравится мой ответ, но Хэмилтон.

— Как ладите с [тренером] Кончитой [Мартинес]? От вас исходят приятные вайбы.

— Я бы сказала, это потому, что мы с ней очень похожи. У нас одинаковые интересы. Она любит пошутить, как и я. Но мы всегда знаем, когда пора остановиться и переключиться на работу. Думаю, поэтому все так здорово работает, и поэтому у нас хорошие взаимоотношения, — сказала Андреева в новом ролике от пресс-службы WTA.

На данный момент лучшим результатом 18-летней россиянки на ТБШ является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
