Медведеву надо не сбавить ход, а Мирре — найти себя. Расклады на Майами

В прошлом сезоне «Русская тройка» в Майами выиграла всего один матч. Карен Хачанов обыграл Ника Кирьоса во втором круге, но в третьем уступил Григору Димитрову. Даниил Медведев и Андрей Рублев на старте «мастерса» во Флориде уступили — Хауме Муньяру и Зизу Бергсу соответственно. Таким образом, нашим теннисистам не надо защищать очки за 2025 год, и удачное выступление может позволить им улучшить свои позиции в рейтинге ATP. В женской сетке в прошлом году наши девушки также не смогли приблизиться к титулу, а сейчас у всех наших лидеров, за исключением Анны Калинской, спад.
Как в лучшие годы
Карен попал в верхнюю часть сетки с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Тэйлором Фритцем (шестой сеяный). Во втором круге он сыграет с Джеймсом Даквортом или с Роберто Баутистой-Агутом. В случае успеха россиянин может попасть на Лучано Дардери или Маркоса Гирона. Далее маячит потенциальная встреча с Алькарасом, с которым Хачанов провел конкурентный четвертьфинал в Дохе. Впрочем, и самому Карлосу, чтобы добраться до четвертого круга, придется показать свой лучший теннис. Уже во втором круге испанец может встретиться с Жуаном Фонсекой. В Индиан-Уэллсе 19-летнего бразильца смог остановить только Янник Синнер на двух тай-брейках.
Во вторую четверть попали Лоренцо Музетти (четвертый сеяный), Алекс де Минаур (пятый) и Александр Бублик (10). На казахстанца выйдет Александр Мюллер или Маттео Берреттини, на австралийца — Стефанос Циципас или квалифаер. Даниил Медведев, показавший великолепный теннис в Индиан-Уэллсе, — в третьей четверти сетки вместе с Александром Зверевым (третий сеяный) и Беном Шелтоном (восьмой). Первым же соперником 10-й ракетки мира из России станет Рей Сакамото (WC) или Александар Ковачевич. Далее вероятна встреча с Франсиско Серундоло, а также с неудобным Уго Умбером.
«Медведев очень сильно прибавил в последнее время, — отметил в разговоре с “СЭ” известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер. — Произошло его второе рождение. У него довольно длительное время был спад, но сейчас он наконец вернулся в десятку лучших. Против Алькараса Медведев выступал просто феноменально. Испанец сам заявляет, что его соперники хотят играть против него, как Федерер, и это доставляет ему неудобства. Медведев в этой встрече сыграл именно как Федерер! Прекрасная победа! С Синнером он играл очень хорошо, но не так, как с Алькарасом. Многие причины могут быть: жара, усталость, давление на результат, возможность победить двух лучших теннисистов мира подряд».
«Я считаю, что Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером, — сказал “СЭ” президент ФТР Шамиль Тарпищев. — Потому что Даниил вернулся! И это радует. Оба матча — и полуфинал, и финал Индиан-Уэллса — были очень содержательные. На длинных розыгрышах он превосходил и одного, и второго лидера. В финале Синнер удачнее рисковал в ключевых очках. Но при счете 4:4 Синнер уже был подсевший. Медведев был более свежим. Если бы матч затянулся, преимущество было бы у Медведева. Сейчас Даниил играет, как в лучших своих матчах против Надаля и Джоковича».
Рублев — в нижней четверти в компании Синнера (второй сеяный), Феликса Оже-Альяссима (седьмой) и действующего чемпиона турнира Якуба Меншика. Напомним, что в прошлом году чешский теннисист переиграл в финале самого Новака Джоковича и выиграл первый титул в карьере. В этом году Якуб довольно стабилен, но шансов защитить титул у него объективно немного. Начинать турнир ему придется с Себастьяном Баесом или квалифаером. Андрей встретится с Алехандро Табило или Франсиско Комесаньей. Далее — Кэмерон Норри или Алекс Микелсен, а уже в четвертом круге, вероятно, состоится проверка Синнером.
Исправить ситуацию
«Мастерс» из-за травмы плеча пропустит Новак Джокович. Также на «мастерсе» мы не увидим Таллона Грикспора, получившего повреждение в полуфинальном матче с Рублевым в Дубае. В женском тысячнике с турнира во Флориде снялась Эмма Радукану. Теперь британская теннисистка вылетит из топ-25. Все остальные топы в строю, включая семь россиянок (восьмой может стать Анастасия Захарова, если выиграет решающий матч квалификации у Ребекки Шрамковой).
В прошлом году дальше всех из наших прошли Анна Блинкова, Анна Калинская и Мирра Андреева, проигравшие в третьем круге. Будем надеяться, что в этом году все сложится гораздо удачнее. Впрочем, после Индиан-Уэллса в это верится с трудом. Напомним, что на недавнем супертурнире Оксана Селехметьева выбыла в первом круге, Анастасия Захарова, Блинкова, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова — во втором, Калинская и Андреева — в третьем. В Майами Мирра и Анна попали в нижнюю часть сетки в компании с Игой Свентек. В своем первом матче Калинская встретится с Анной Бондар или квалифаером, а Мирра Андреева — c Маккартни Кесслер или Магдален Френх. Блинкова стартует матчем с Софией Кенин).
Мирре важно реабилитироваться после неудачного матча с Катержиной Синяковой на прошлом тысячнике, когда россиянка не смогла совладать с нервами. «Ей всего 18 лет, в этом возрасте мало кто умеет управлять своими чувствами, — подчеркнул Владимир Познер. — Это приходит немного позже. Даже Федерер молодым швырял ракетки. А потом швейцарец превратился в самого спокойного, сдержанного и вежливого игрока в мире. Я надеюсь, Мирру этому научат. Если она не справится со своими эмоциями, не добьется больших успехов, несмотря на талант. Без этого в теннисе нельзя преуспеть».
В верхней четверти Арина Соболенко сыграет с Энн Ли или квалифаером. В эту же часть сетки попали Жасмин Паолини (седьмая сеяная) и Людмила Самсонова (19). Россиянке предстоит матч с Татьяной Марией или Хейли Батист. Во вторую четверть попали Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (5). На Пегулу выйдет победительница пары Винус Уильямс — Франческа Джонс. Екатерина Александрова (11) сыграет во втором круге с Лилли Таггер или квалифаером, Оксана Селехметьева начнет выступление матчем с Эмильяной Аранго. В третьей четверти — Коко Гауфф (4) и Аманда Анисимова (6). На Диану Шнайдер (20) во втором раунде могут выйти Тереза Валентова или квалифаер.
Тимур Ганеев