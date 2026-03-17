Медведеву надо не сбавить ход, а Мирре — найти себя. Расклады на Майами

«Медведев очень сильно прибавил в последнее время, — отметил в разговоре с “СЭ” известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер. — Произошло его второе рождение. У него довольно длительное время был спад, но сейчас он наконец вернулся в десятку лучших. Против Алькараса Медведев выступал просто феноменально. Испанец сам заявляет, что его соперники хотят играть против него, как Федерер, и это доставляет ему неудобства. Медведев в этой встрече сыграл именно как Федерер! Прекрасная победа! С Синнером он играл очень хорошо, но не так, как с Алькарасом. Многие причины могут быть: жара, усталость, давление на результат, возможность победить двух лучших теннисистов мира подряд».