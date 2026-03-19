Матчи теннисных турниров в Майами перенесли из-за сильных дождей

Матчи первого круга «тысячника» и «мастерса» в Майами (США), которые должны были стартовать в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, перенесены, сообщает пресс-служба АТР.
Причиной переноса стали сильные дожди в районе проведения соревнований. Эти встречи пройдут в следующие игровые дни по погодным условиям.
Из российских теннисисток в ночь с 18 на 19 марта должны были сыграть Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова.
«Тысячник» в Майами завершится 28 марта, «мастерс» — 29 марта. В 2025 году победителем женского турнира стала белоруска Арина Соболенко, у мужчин соревнования выиграл чех Якуб Меншик.
