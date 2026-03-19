Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матчи теннисных турниров в Майами перенесли из-за сильных дождей

Матчи первого круга «тысячника» и «мастерса» в Майами (США), которые должны были стартовать в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, перенесены, сообщает пресс-служба АТР.

Причиной переноса стали сильные дожди в районе проведения соревнований. Эти встречи пройдут в следующие игровые дни по погодным условиям.

Из российских теннисисток в ночь с 18 на 19 марта должны были сыграть Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова.

«Тысячник» в Майами завершится 28 марта, «мастерс» — 29 марта. В 2025 году победителем женского турнира стала белоруска Арина Соболенко, у мужчин соревнования выиграл чех Якуб Меншик.

