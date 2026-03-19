Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев способен выступить удачно на «Мастерсе» в Майами, но для этого ему нужно сэкономить силы на старте турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В ночь на понедельник Медведев со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7) уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В стартующем «Мастерсе» в Майами россиянин посеян под девятым номером. Он начнет выступление со второго круга, в котором сыграет с победителем матча Александр Ковачевич (США) — Рэй Сакамото (Япония).
«В Майами будет второй “тысячник” подряд, и Медведев там вполне способен выступить так же хорошо, как в Индиан-Уэллсе. Но нужно, чтобы ему повезло с сеткой. После такой нагрузки, какую он получил на прошлой неделе, важно, чтобы в первых кругах в Майами были щадящие матчи», — сказал Тарпищев.