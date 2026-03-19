«Немного опоздала»: Рыбакина сделала заявление после исторического турнира

На соревнованиях категории WTA 1000, которые завершились в воскресенье, спортсменка дошла до финала. В решающем матче она уступила белоруске Арине Соболенко — лидеру мирового рейтинга. Выступление в Индиан-Уэллсе позволило Рыбакиной впервые стать второй ракеткой мира.
«Немного опоздала в этот раз. Спасибо, теннисный рай! Несколько отличных моментов на пути. В финале был не тот результат, на который я рассчитывала. Но вернусь сильнее», — написала Рыбакина.
Следующим стартом для казахстанки будет турнир WTA 1000 в Майами. Она получила третий номер посева и начнет выступление со второго круга.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.