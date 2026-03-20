Табило обыграл Комесанью и встретится с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил аргентинца Франсиско Комесанью в матче первого круга турнира в Майами — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 28-летний Табило (41-й номер мирового рейтинга) выполнил 5 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника (82-я ракетка мира) 4 эйса, 4 двойные ошибки и 0 из 2 реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге Табило встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Алехандро Табило (Чили) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:2.

Кантен Алис (Франция) — Лиам Драксл (Канада, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

Алекс Микельсен (США) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 6:2, 6:1.

Камиль Майхшак (Польша) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:1.

Томаш Махач (Чехия) — Эмилио Нава (США) — 2:6, 6:4, 6:1.

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Игнасио Бусе (Перу, Q) — 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:1.

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (8:6).

Жоау Фонсека (Бразилия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 3:6, 6:2.

Марин Чилич (Хорватия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:4.