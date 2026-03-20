Табило обыграл Комесанью и встретится с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 28-летний Табило (41-й номер мирового рейтинга) выполнил 5 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника (82-я ракетка мира) 4 эйса, 4 двойные ошибки и 0 из 2 реализованных брейк-поинтов.