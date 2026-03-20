Анна Курникова рассекретила пол и имя четвертого ребенка

44-летняя российская теннисистка Анна Курникова опубликовала в соцсетях совместное фото четверых детей, рожденных в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Младший наследник знаменитой пары появился на свет три месяца назад.
Курникова сняла на телефон своих детей во время прогулки на яхте. После этого стало ясно, что младший из отпрысков теннисистки — мальчик и ему дали имя Ромео.
«Люси+Николас+Мари+Ромео», — подписала фото спортсменка и добавила четыре сердечка.
Ранее этот же снимок выложил в соцсети Энрике Иглесиас. Пока Анна снимала детей, он сфотографировал на телефон ее. Публикацию певец подписал коротко: «Семья».
Курникова и Иглесиас состоят в отношениях уже 24 года. Три года назад брат певца проговорился, что пара тайно поженилась.
Анна и Энрике воспитывают четверых наследников — 8-летних двойняшек Люси и Николаса, 6-летнюю Мари и трехмесячного Ромео. Малыш появился на свет 17 декабря 2025 года.