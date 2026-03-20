Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Буду суеверным — полечу обычным». Медведев объяснил, почему выбрал регулярный рейс вместо джета

Десятая ракетка мира Даниил Медведев ответил, почему не летел джетом из Индиан-Уэллс в Майами.

Источник: Спортс"

При перелете из Калифорнии его багаж был утерян авиакомпанией United Airlines. Вещи нашли и привезли только спустя сутки.

— Дань, ты сказал, что теннис — это работа, которую ты очень любишь, но тем не менее она не приносит тебе удовольствие. А что тебе действительно приносит удовольствие помимо картинга и десертов?

— Уже тяжело (смеется). Быть с семьей. Посмотреть футбол — за «Баварию» поболеть. То есть это какие-то такие вещи, которые ты не делаешь каждый день. Ну да, которые не как обязаловка.

Потому что опять же: если бы я не любил теннис, то уже бы, конечно, не играл 100%. То есть я люблю, но это все равно работа. Как я и сказал — неудовольствие. Поэтому, наверное, картинг, гонки, десерты, быть с семьей, поиграть в PlayStation и посмотреть футбольный матч — что-нибудь такое.

— А ты получил удовольствие, когда наконец получил свой багаж? И почему ты не летел джетом? Разве не так должно быть?

— Я получил облегчение, когда получил свой багаж (улыбается). Я с ракетками путешествую. Не с сумкой, но с ракетками — кладу их в другую сумку. Потому что это самое важное.

Остальное как-то где-то что-то можно придумать. Где-то что-то Lacoste пришлет — если далеко, как в Америке, что-то купим. То есть что-то можно организовать. С ракетками тяжелее, потому что они кастомизированные и все такое. Их специально под тебя могут не сделать так быстро.

А насчет джета — это всегда выбор. Я не так часто летаю джетами — в среднем один-два раза в год по каким-то причинам. В этом году был вылет из Омана, нужно было попасть в Индиан-Уэллс — вот один есть (улыбается). А из Индиан-Уэллс я часто летал обычным.

В прошлом году я взял джет — и не из-за джета, но сыграл плохо, травмировался. Я такой подумал: «Буду суеверным, полечу обычным». Я так один раз выигрывал здесь в Майами. Но в итоге надо было погоду смотреть, потому что если бы посмотрел, можно было бы понять, что все будет очень тяжело. Но ничего, я здесь, — сказал Медведев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше