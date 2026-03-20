«Буду суеверным — полечу обычным». Медведев объяснил, почему выбрал регулярный рейс вместо джета

В прошлом году я взял джет — и не из-за джета, но сыграл плохо, травмировался. Я такой подумал: «Буду суеверным, полечу обычным». Я так один раз выигрывал здесь в Майами. Но в итоге надо было погоду смотреть, потому что если бы посмотрел, можно было бы понять, что все будет очень тяжело. Но ничего, я здесь, — сказал Медведев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.