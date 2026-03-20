«Буду суеверным — полечу обычным». Медведев объяснил, почему выбрал регулярный рейс вместо джета

При перелете из Калифорнии его багаж был утерян авиакомпанией United Airlines. Вещи нашли и привезли только спустя сутки.
— Дань, ты сказал, что теннис — это работа, которую ты очень любишь, но тем не менее она не приносит тебе удовольствие. А что тебе действительно приносит удовольствие помимо картинга и десертов?
— Уже тяжело (смеется). Быть с семьей. Посмотреть футбол — за «Баварию» поболеть. То есть это какие-то такие вещи, которые ты не делаешь каждый день. Ну да, которые не как обязаловка.
Потому что опять же: если бы я не любил теннис, то уже бы, конечно, не играл 100%. То есть я люблю, но это все равно работа. Как я и сказал — неудовольствие. Поэтому, наверное, картинг, гонки, десерты, быть с семьей, поиграть в PlayStation и посмотреть футбольный матч — что-нибудь такое.
— А ты получил удовольствие, когда наконец получил свой багаж? И почему ты не летел джетом? Разве не так должно быть?
— Я получил облегчение, когда получил свой багаж (улыбается). Я с ракетками путешествую. Не с сумкой, но с ракетками — кладу их в другую сумку. Потому что это самое важное.
Остальное как-то где-то что-то можно придумать. Где-то что-то Lacoste пришлет — если далеко, как в Америке, что-то купим. То есть что-то можно организовать. С ракетками тяжелее, потому что они кастомизированные и все такое. Их специально под тебя могут не сделать так быстро.
А насчет джета — это всегда выбор. Я не так часто летаю джетами — в среднем один-два раза в год по каким-то причинам. В этом году был вылет из Омана, нужно было попасть в Индиан-Уэллс — вот один есть (улыбается). А из Индиан-Уэллс я часто летал обычным.
В прошлом году я взял джет — и не из-за джета, но сыграл плохо, травмировался. Я такой подумал: «Буду суеверным, полечу обычным». Я так один раз выигрывал здесь в Майами. Но в итоге надо было погоду смотреть, потому что если бы посмотрел, можно было бы понять, что все будет очень тяжело. Но ничего, я здесь, — сказал Медведев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.
Источник: ютуб-канал BB Tennis