Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обыграла Калинскую во втором круге турнира WTA 1000 в Майами

Источник: Getty Images

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла соотечественницу Анну Калинскую в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Захаровой со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Калинская была посеяна на турнире под 22-м номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

Встреча прерывалась из-за дождя в решающем сете при счете 3:0 в пользу Калинской. При счете 5:2 на приеме Калинская не смогла реализовать матчбол, после чего не подала на матч.

В третьем круге Калинская сыграет с 10-й ракеткой турнира канадкой Викторией Мбоко, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.