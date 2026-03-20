Захарова обыграла Калинскую во втором круге турнира WTA 1000 в Майами

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла соотечественницу Анну Калинскую в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Захаровой со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Калинская была посеяна на турнире под 22-м номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.
Встреча прерывалась из-за дождя в решающем сете при счете 3:0 в пользу Калинской. При счете 5:2 на приеме Калинская не смогла реализовать матчбол, после чего не подала на матч.
В третьем круге Калинская сыграет с 10-й ракеткой турнира канадкой Викторией Мбоко, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.