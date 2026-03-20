Российская теннисистка Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче второго круга посеянная под 20-м номером Шнайдер обыграла чешку Терезу Валентову со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. Встреча приостанавливалась из-за сильных дождей в Майами.
В следующем раунде Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (12-й номер посева).
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.