Самсонова проиграла во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Хэйли Баптист в матче второго круга турнира в Майами — 3:6, 5:7.
Матч длился 2 часа 6 минут.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Хэйли Баптист (США) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 7:5.
Кэти Бултер (Великобритания) — Клара Таусон (Дания, 17) — 6:7 (4:7), 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока.
Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Кристина Букша (Испания, 30) — 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока.
Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Ельвина Калиева (США, Q) — 6:2, 6:0.
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 6:3, 1:6, 6:2.