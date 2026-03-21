Бублик проиграл Берреттини во втором круге турнира в Майами

Теннисист из Казахстана Александр Бублик потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче второго круга турнира в Майами — 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 29 минут.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Итан Куинн (США) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:4, 7:6 (9:7).
Томми Пол (США, 22) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 2:6, 6:4.
Райлли Опелка (США) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).
Маттео Берреттини (Италия) — Александр Бублик (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4.