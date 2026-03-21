Алькарас вышел в третий круг «мастерса» в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас в двух сетах обыграл бразильца Жоау Фонсеку во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 35 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.

В третьем круге Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды, который выбил с турнира аргентинца Камило Уго Карабельи (6:0, 6:3).

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:4.

Себастьян Корда (США, 32) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:0, 6:3.

Александр Шевченко (Казахстан) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2.

Габриэль Диалло (Канада) — У Ибин (Китай, WC) — 6:2, 7:6 (7:3).

Артюр Казо (Франция) — Томас Барриос (Чили, Q) — 7:5, 6:4.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

