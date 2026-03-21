Алькарас вышел в третий круг «мастерса» в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас в двух сетах обыграл бразильца Жоау Фонсеку во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 35 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.
В третьем круге Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды, который выбил с турнира аргентинца Камило Уго Карабельи (6:0, 6:3).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:4.
Себастьян Корда (США, 32) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:0, 6:3.
Александр Шевченко (Казахстан) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2.
Габриэль Диалло (Канада) — У Ибин (Китай, WC) — 6:2, 7:6 (7:3).
Артюр Казо (Франция) — Томас Барриос (Чили, Q) — 7:5, 6:4.
