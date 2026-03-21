Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кристьян сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Майами

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян обыграла американку Пейтон Стирнс во втором круге турнира в Майами — 6:4, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут. Кристьян 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Стирнс 3 эйса, 5 «двойных» и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге румынка встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила австрийку Лилли Таггер (6:3, 6:3).

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Жаклин Кристьян (Румыния, 34) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 7:5.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.