Кристьян сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Майами

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян обыграла американку Пейтон Стирнс во втором круге турнира в Майами — 6:4, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут. Кристьян 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Стирнс 3 эйса, 5 «двойных» и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге румынка встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила австрийку Лилли Таггер (6:3, 6:3).
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Жаклин Кристьян (Румыния, 34) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 7:5.
