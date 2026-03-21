Рыбакина обыграла Путинцеву во втором круге «тысячника» в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами.

В матче второго раунда вторая ракетка мира победила соотечественницу Юлию Путинцеву — 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Рыбакина 9 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Путинцевой 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей Рыбакиной станет украинка Марта Костюк.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3.

