Александрова вышла в третий круг «тысячника» в Майами

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австрийку Лилли Таггер во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу стартовавшей со второго круга Александровой, которая является 11-й ракеткой мира и посеяна на турнире под соответствующим номером. Таггер идет 115-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 5 минут.
В третьем круге Александрова сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (34-й номер посева).
В другом матче дня россиянка Людмила Самсонова (19) уступила американке Хейли Баптист со счетом 3:6, 5:7.