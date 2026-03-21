Селехметьева не сумела выйти в третий круг турнира WTA в Майами

В матче второго раунда российская теннисистка уступила канадке Лейле Фернандес.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Россиянка Оксана Селехметьева уступила канадке Лейле Фернандес в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:1 в пользу Фернандес, посеянной на турнире под 26-м номером. У Селехметьевой не было номера посева. В третьем круге канадка сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и британкой Франческой Джонс.

Селехметьевой 23 года, она занимает 71-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

Фернандес 23 года, она является 25-й ракеткой мира. На счету канадки пять побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2021 года.

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше