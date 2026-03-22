Табило победил Рублева во втором круге турнира в Майами

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира в Майами — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Следующим соперником Табило станет победитель пары Алекс Микельсен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 23).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Алехандро Табило (Чили) — Андрей Рублев (Россия, 15) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
