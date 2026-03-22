Табило победил Рублева во втором круге турнира в Майами

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира в Майами — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Следующим соперником Табило станет победитель пары Алекс Микельсен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 23).

Следующим соперником Табило станет победитель пары Алекс Микельсен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 23).

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Алехандро Табило (Чили) — Андрей Рублев (Россия, 15) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
