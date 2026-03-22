Черундоло сыграет с Медведевым в третьем круге турнира в Майами

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл соотечественника Тиаго Агустина Тиранте во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:2.

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл соотечественника Тиаго Агустина Тиранте во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 25 минут. Черундоло 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. У Тиранте 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Следующим соперником Черундоло станет россиянин Даниил Медведев, который во втором круге победил японца Реи Сакамото (6:7 (10:12), 6:3, 6:1).

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, LL) — 6:4, 6:2.

Якуб Меншик (Чехия, 12) — Адам Уолтон (Австралия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Уго Умбер (Франция, 31) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:1, 6:4.

Александр Шевченко (Казахстан) — Бен Шелтон (США, 8) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

