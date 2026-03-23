Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в ⅛ финала «Мастерса»

25-летний американец впервые в карьере играл с первой ракеткой мира. В целом он впервые за год обыграл соперника из топ-10 — в прошлом сезоне здесь же в третьем круге он победил десятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.
Корда пятый раз в карьере сыграет в четвертом круге «Мастерса», третий раз — в Майами. Его баланс на этой стадии — 4:0.
Дальше 36-я ракетка мира встретится с Кареном Хачановым или Мартином Ландалусе.
