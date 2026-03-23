Алькарас проиграл 36-й ракетке мира в четвертом круге турнира в Майами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в четвертый раунд турнира категории «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче третьего круга Алькарас со счетом 3:6, 7:5, 4:6 проиграл американцу Себастьяну Корде, который занимает 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.
В следующем круге Корда сыграет против победителя встречи Карен Хачанов (Россия, 14) — Мартин Ландалусе (Испания).
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.