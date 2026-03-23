Хачанов проиграл Ландалусе в третьем круге турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Мартину Ландалусе в матче третьего круга турнира в Майами — 3:6, 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 29-летний россиянин (15-й номер мирового рейтинга) выполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (151-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).
Следующим соперником Ландалусе станет американец Себастьян Корда, который в третьем круге выиграл у испанца Карлоса Алькараса.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 6:3, 7:6 (7:2).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.