Хачанов проиграл Ландалусе в третьем круге турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Мартину Ландалусе в матче третьего круга турнира в Майами — 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 29-летний россиянин (15-й номер мирового рейтинга) выполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (151-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).

Следующим соперником Ландалусе станет американец Себастьян Корда, который в третьем круге выиграл у испанца Карлоса Алькараса.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 6:3, 7:6 (7:2).

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше