Соболенко выиграла у Макнелли в третьем круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Кэтрин Макнелли в матче третьего круга турнира в Майами — 6:4, 6:2.

27-летняя Соболенко (1-й номер мирового рейтинга) выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (72-я ракетка мира) 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).

Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:4, 6:2.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше