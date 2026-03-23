Соболенко выиграла у Макнелли в третьем круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Кэтрин Макнелли в матче третьего круга турнира в Майами — 6:4, 6:2.
27-летняя Соболенко (1-й номер мирового рейтинга) выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (72-я ракетка мира) 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).
Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Чжэн Циньвэнь.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:4, 6:2.
