Фис нанес поражение Циципасу в третьем круге турнира в Майами, Вашеро выиграл у Берреттини

Французский теннисист Артюр Фис победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга турнира в Майами — 6:0, 6:1.
В другом матче этой же стадии турнира монегаск Валентин Вашеро выиграл у итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (7:5), 6:4.
Фис и Вашеро сыграют в четвертом круге.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Артюр Фис (Франция, 28) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:0, 6:1.
Валентин Вашеро (Монако, 24) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.