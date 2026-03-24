Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22-летняя Гауфф — самая молодая теннисистка, вышедшая в ¼ финала на всех тысячниках

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Сорану Кырстю в четвертом круге в Майами — 6:4, 3:6, 6:2.

Источник: Спортс"

22-летняя американка впервые сыграет в ¼ финала этого турнира. Она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал на всех десяти тысячниках.

Кроме того, Гауфф 23-й раз вышла в ¼ финала на уровне WTA 1000. По этому показателю в возрасте до 23 лет она обошла Марию Шарапову и Светлану Кузнецову (по 22) и теперь уступает только Мартине Хингис (39).

За выход в полуфинал она поборется с Амандой Анисимовой или Белиндой Бенчич.

