22-летняя Гауфф — самая молодая теннисистка, вышедшая в ¼ финала на всех тысячниках

22-летняя американка впервые сыграет в ¼ финала этого турнира. Она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал на всех десяти тысячниках.
Кроме того, Гауфф 23-й раз вышла в ¼ финала на уровне WTA 1000. По этому показателю в возрасте до 23 лет она обошла Марию Шарапову и Светлану Кузнецову (по 22) и теперь уступает только Мартине Хингис (39).
За выход в полуфинал она поборется с Амандой Анисимовой или Белиндой Бенчич.
Узнать больше по теме
