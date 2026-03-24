Микельсен обыграл Табило в третьем круге турнира в Майами

Американский теннисист Алекс Микельсен победил чилийца Алехандро Табило в матче третьего круга турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа. 21-летний Микельсен (40-й номер мирового рейтинга) выполнил 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (41-я ракетка мира) 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 9.
Следующим соперником Микельсена станет победитель пары Теренс Атман (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США, 19).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Алекс Микельсен (США) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:3, 6:4.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.