Майхшак проиграл Алису в третьем круге турнира в Майами

Французский теннисист Кантен Алис победил поляка Камиля Майхшака в матче третьего круга турнира в Майами — 7:6 (7:4), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 29-летний Алис (111-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его 30-летнего соперника (57-я ракетка мира) 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 2).
Алис в ⅛ финала сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Марин Чилич (Хорватия).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
