Синнер обыграл Муте в третьем круге турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер победил француза Корантена Муте в третьем круге турнира в Майами — 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. 24-летний Синнер (2-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 26-летнего соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).
Следующим соперником Синнера станет американец Алекс Микельсен.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция, 30) — 6:1, 6:4.
