Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер обыграл Муте в третьем круге турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер победил француза Корантена Муте в третьем круге турнира в Майами — 6:1, 6:4.

Итальянский теннисист Янник Синнер победил француза Корантена Муте в третьем круге турнира в Майами — 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. 24-летний Синнер (2-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 26-летнего соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующим соперником Синнера станет американец Алекс Микельсен.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция, 30) — 6:1, 6:4.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

