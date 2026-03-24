Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев нанес поражение Чиличу и вышел в ⅛ финала турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев победил хорвата Марина Чилича в матче третьего круга турнира в Майами — 6:2, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. 28-летний Зверев (4-й номер мирового рейтинга) выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 37-летнего соперника (49-я ракетка мира) 13 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 3).

В ⅛ финала Зверев сыграет с французом Кантеном Алисом.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Александр Зверев (Германия, 3) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
