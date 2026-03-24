Зверев нанес поражение Чиличу и вышел в ⅛ финала турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев победил хорвата Марина Чилича в матче третьего круга турнира в Майами — 6:2, 5:7, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. 28-летний Зверев (4-й номер мирового рейтинга) выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 37-летнего соперника (49-я ракетка мира) 13 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 3).
В ⅛ финала Зверев сыграет с французом Кантеном Алисом.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
