Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»

Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — 923, у Гретцки лучший результат по шайбам с учетом плей-офф — 1016.
"Тот рекорд, который Овечкин должен был побить, он уже побил. Я точно не придаю этому никакого значения.
Идет за новым рекордом? Идет — хорошо. Я не спец в хоккее, вообще не должен что-то комментировать. Рекорд он уже побил. Надо забыть эту всю историю и двигаться дальше", — сказал Кафельников.
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России».
