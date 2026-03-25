Тиафо сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл француза Теренса Атмана в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:4, 1:6, 6:4.
Матч длился 1 час 53 минуты. 28-летний американец подал 6 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперников — 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 8).
Следующим соперником Тиафо будет итальянец Янник Синнер.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Фрэнсис Тиафо (США) — Теренс Атман (Франция) — 6:4, 1:6, 6:4.
