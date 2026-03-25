Тиафо сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл француза Теренса Атмана в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:4, 1:6, 6:4.

Матч длился 1 час 53 минуты. 28-летний американец подал 6 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперников — 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

Следующим соперником Тиафо будет итальянец Янник Синнер.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Фрэнсис Тиафо (США) — Теренс Атман (Франция) — 6:4, 1:6, 6:4.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше