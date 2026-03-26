Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В четвертьфинальном матче Синнер обыграл посеянного под 19-м номером американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут.
Следующим соперником Синнера станет победитель встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло (18-й номер посева) и немцем Александром Зверевым (3).
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.