Американка Гауфф вышла в финал турнира в Майами

Четвертая ракетка мира Гауфф вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу посеянной под четвертым номером американки. У 14-й ракетки мира Муховой был 13-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В финале Гауфф сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1-й номер посева) и Еленой Рыбакиной (3) из Казахстана.

