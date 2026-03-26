Американка Гауфф вышла в финал турнира в Майами

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу посеянной под четвертым номером американки. У 14-й ракетки мира Муховой был 13-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В финале Гауфф сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1-й номер посева) и Еленой Рыбакиной (3) из Казахстана.
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше