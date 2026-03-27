Соболенко после выхода в финал в Майами: «Мне очень нравится наше противостояние с Рыбакиной. Она всегда заставляет меня играть на пределе»

Белоруска проводит четвертый турнир в этом сезоне и на всех дошла до финала. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной на Australian Open.
— Прежде всего, мне очень нравится наше противостояние. Она потрясающий игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. В матчах с ней нужно показывать свой лучший теннис. Думаю, именно поэтому сегодня мне удалось сыграть на таком уровне.
Я считаю, что сегодня сделала все правильно. Она тоже играла здорово, но, думаю, мне удалось сильно на нее надавить. Я горжусь этой победой. Такие матчи всегда тяжелые — и физически, и психологически. Рада, что смогла снова ее обыграть.
— Чего ждать от финала?
— Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я с большим нетерпением жду еще одного финала с Коко, — сказала Соболенко в интервью на корте.
Соболенко так сурова, что уничтожила даже Рыбакину — свою главную соперницу в 2026-м.