Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами. Ранее это удавалось только Шараповой

Арина Соболенко стала финалисткой тысячника в Майами.

Источник: Спортс‘’

Белоруска второй год подряд вышла в финалы обоих турниров «Солнечного дубля» — Индиан-Уэллс и Майами. Ранее с 1989 года, когда оба турнира стали идти друг за другом, этого добивалась только Мария Шарапова (2012−2013).

Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой с 1989 года, выигравшей свои первые пять полуфиналов в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось лишь Монике Селеш и Серене Уильямс.

Также Соболенко стала четвертой теннисисткой в XXI веке, дошедшей до финалов на своих первых четырех турнирах сезона. Ранее это сделали Мартина Хингис (2001), Серена (2003) и Виктория Азаренко (2012).

