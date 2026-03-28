Синнер обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в матче ½ финала турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 54 минуты.
В финале Синнер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который победил француза Артюра Фиса (6:2, 6:2).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 7:6 (7:4).
