Синнер обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу итальянца, посеянного на турнире под 2-м номером. У Зверева был 3-й номер посева. В финале Синнер сыграет с чехом Иржи Легечкой (21-й номер посева), встреча состоится 29 марта.
Синнеру 24 года, он занимает 2-е место в мировом рейтинге. На его счету 25 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Звереву 28 лет, он располагается на 4-й позиции в рейтинге ATP. На его счету 24 титула под эгидой организации. Зверев трижды доходил до финала турниров Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025). В 2021 году теннисист стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является Якуб Меншик из Чехии. Даниил Медведев выигрывал турнир в 2023 году, также из россиян на нем побеждал Николай Давыденко (2008).