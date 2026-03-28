Синнер обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Синнеру 24 года, он занимает 2-е место в мировом рейтинге. На его счету 25 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.