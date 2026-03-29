Соболенко: «Я ненавижу проигрывать. Не могу спать»

Вчера первая ракетка мира стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Майами.
В финале Соболенко встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертую строчку в рейтинге WTA. Белорусская теннисистка одержала победу в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:3.
Также Арина оформила «Солнечный дубль», последовательно победив на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.
"Я ненавижу проигрывать. Ненавижу это чувство, когда проигрываешь матч. Не могу спать, мне снятся теннисные матчи, я ненавижу себя за ошибки, которые, возможно, стоили мне победы, ненавижу это чувство. Поэтому каждый раз, выходя на корт, я стараюсь выложиться на полную и сделать все возможное и невозможное, чтобы победить.
Что же меня мотивирует? Стремиться достичь как можно большего в этом виде спорта, вдохновлять следующее поколение, быть хорошим примером для подражания и показывать баланс между жизнью на корте и вне его, а также помогать людям оставаться здоровыми в такой сложной и требовательной среде", — приводит слова Соболенко Punto de Break.