Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер — первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Майами победил в финале Иржи Лехечку — 6:4, 6:4. Вторая ракетка мира выиграл три последних «Мастерса» — ранее так делали только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Итальянец продлил серию побед на «Мастерсах» до 17 матчей. Она началась в ноябре прошлого года в Париже, в в этом сезоне Синнер выиграл турнир в Индиан-Уэллс. Он стал первым игроком после Роджера Федерера в 2017 году, взявшим «Солнечный дубль».

Вообще для 24-летнего Синнера это 26-й титул в карьере. Он выиграл седьмой «Мастерс», причем все из них — на харде. Это восьмое место в истории по количеству титулов турниров этой категории. Среди активных теннисистов больше таких трофеев только у Новака Джоковича (29) и Карлоса Алькараса (8), столько же — у Александра Зверева.

Итальянец уже выигрывал турнир в Майами в 2024-м. В 2025-м он пропустил его из-за дисквалификации.

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше